Juventus, Agnelli: “Con la stampa un rapporto leale. Mi sarebbe piaciuto intervistare Mandela” (Di giovedì 30 luglio 2020) Intervistato dall’edizione odierna di Tuttosport, il presidente della Juventus Andrea Agnelli si è soffermato sul rapporto fra il club bianconero e la stampa: “Un rapporto leale. Da parte mia sicuramente leale. Sul calciomercato c’è anche un gioco delle parti, forse perché è un argomento che fa sognare e che appassiona tutti, che possono fantasticare su quello che verrà. Per quanto mi riguarda, cioè Andrea e Juventus intesa come società, è un rapporto leale. Quando mi confronto con i media, quando confronto con chi credo abbia capito che quando dico determinate cose, quelle sono. Insomma, il fatto di avere un ... Leggi su sportface

juventusfc : #OnThisDay, nel 1923, Edoardo Agnelli diventava Presidente della Juventus. L'inizio di un'epoca, che continua anco… - forumJuventus : Con la conquista del suo 17° titolo @andagn diventa il presidente più vincente della storia della Juventus ??… - forumJuventus : 24/07/1923: Edoardo Agnelli diventa il Presidente della Juventus, dando inizio al più duraturo sodalizio imprendito… - sportface2016 : #Juventus Andrea #Agnelli si è soffermato sul rapporto fra il club bianconero e la stampa - Dalla_SerieA : Andrea Agnelli: “Il mio Tuttosport” - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Agnelli

Stanno rompendo le balle a Nicolò Zaniolo che non potete capire. L'ultima faccenda riguarda una sigaretta (magari sono due, oppure una stecca, ma non è questo il punto) fumata in serenità in un locale ...Gli auguri del presidente della Juve: "Avere un giornale che ci segue così da vicino e in modo così approfondito è un esercizio di trasparenza. Con i media ho un rapporto leale, parlo poco per scelta” ...