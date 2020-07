Intesa-Ubi. Conclusa l’OPAS, raccolto il 90,21% del capitale (Di giovedì 30 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Alla chiusura dell’Opas di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, sono state conferite complessivamente azioni pari al 90,21% del capitale della banca bergamasca, rispetto al 75,68% comunicato ieri da Borsa Italiana.“Oggi portiamo a termine un’operazione che ci vede tutti vincitori: grazie alla decisione – di cui siamo orgogliosi – del 90,2% degli azionisti di UBI Banca di entrare a far parte di Intesa Sanpaolo, daremo vita a una nuova realtà in grado di rafforzare il sistema finanziario italiano e di ricoprireun ruolo di leader nello scenario bancario europeo”, ha commentato Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo. (ITALPRESS). L'articolo Intesa-Ubi. Conclusa l’OPAS, raccolto il 90,21% del ... Leggi su ildenaro

SkyTG24 : Intesa-Ubi, l'acquisizione è fatta: nasce la settima banca europea - repubblica : Intesa fa il pienone, le adesioni Ubi sopra il 90% - TheLullaby : RT @intesasanpaolo: Carlo Messina Ceo Intesa Sanpaolo a conclusione dell'Ops sulle azioni Ubi Banca. 'Oggi portiamo a termine un’operazion… - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: Carlo Messina Ceo Intesa Sanpaolo a conclusione dell'Ops sulle azioni Ubi Banca. 'Oggi portiamo a termine un’operazion… - QdSit : Intesa-Ubi. Conclusa l’OPAS, raccolto il 90,21% del capitale #qds #qdsnotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Ubi

Roma, 30 lug 21:02 - (Agenzia Nova) - Oggi portiamo a termine un’operazione che ci vede tutti vincitori: grazie alla decisione del 90,2 per cento degli azionisti di Ubi Banca di entrare a far parte di ...L’offerta lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca ha fatto il pieno, spianando così la strada alla fusione. Per Ubi si prospetta il delisting. Nell’ultimo giorno valido per aderire all’opas le azioni ...