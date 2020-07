Il ragazzo indiano che sapeva del Covid fa un’altra previsione: “Nuova catastrofe a dicembre 2020” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il ragazzo indiano che sapeva del Covid fa un’altra previsione. L’astrologo di fama internazionale Anand prevede un evento molto più distruttivo della pandemia. Si chiama Abhigya Anand, ha 14 anni ed è un astrologo indiano di fama internazionale anche perché, nonostante la sua giovane età, ha già un diploma post-laurea in Microbiologia ayurvedica. Nel 2019, Anand disse che ben presto una terribile malattia si sarebbe diffusa in tutto il mondo e che la Cina sarebbe stato uno dei paesi più colpiti. Il giovane ha anche predetto la fine della pandemia, prevista per il 5 settembre 2020. Dopo quella data avremo qualche mese di tregua, perché poi, secondo le sue previsioni, arriverà una nuova catastrofe nel ... Leggi su limemagazine.eu

