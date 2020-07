Il pellegrinaggio alla Mecca nell'era Covid è in forma ristretta (Di giovedì 30 luglio 2020) Comincia oggi, in forma assai ristretta rispetto al passato a causa dell’emergenza coronavirus, il pellegrinaggio alla Mecca, in Arabia Saudita, a cui partecipano poche migliaia di persone rispetto ai circa due milioni e mezzo di pellegrini degli anni scorsi. La tv di Stato saudita ha mostrato poco fa le immagini di sparuti gruppi di pellegrini che procedono a piedi, in fila indiana, con guanti e schermi visivi, attraverso le varie stazioni dello hajj (pellegrinaggio in arabo) fino a compiere la tradizionale camminata attorno alla Kaaba, la venerata pietra cubica al centro della moschea di Mecca, primo luogo santo dell’Islam.Le immagini, diffuse solo dalla tv di Stato saudita, contrastano con quelle degli anni scorsi, quando ... Leggi su huffingtonpost

Tg3web : Comincia oggi il cosiddetto hajj, il pellegrinaggio rituale alla Mecca che è uno dei cinque pilastri dell'Islam. Qu… - HuffPostItalia : Il pellegrinaggio alla Mecca nell'era Covid è in forma ristretta - ASchwibach : RT @CaterinaDoglio: musulmani con la mascherina iniziano l’#Hajj osservando il distanziamento. Un pellegrinaggio per pochi per colpa del… - CaterinaDoglio : musulmani con la mascherina iniziano l’#Hajj osservando il distanziamento. Un pellegrinaggio per pochi per colpa… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Comincia oggi il cosiddetto hajj, il pellegrinaggio rituale alla Mecca che è uno dei cinque pilastri dell'Islam. Quello che è s… -