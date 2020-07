I Fratelli Caputo: quando inizia e cosa sappiamo della serie con Bocci e Frassica? (Di giovedì 30 luglio 2020) I Fratelli Caputo è la fiction completamente italiana che arriverà su canale 5 prossimamente. La serie è stata girata a marzo 2019, ma la messa in onda tarda ad arrivare. cosa sappiamo oggi? I Fratelli Caputo: trailer, trama e curiosità I Fratelli Caputo è una fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci (ex Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano). Alberto (Cesare Bocci) e Nino (Nino Frassica) sono Fratelli che non si vedono da 50 anni. Uno è un commercialista, l’altro un agente di spettacolo. Poi, Alberto lavorava al Nord, mentre il fratello è rimasto nel paese in ... Leggi su nonsolo.tv

