Huawei supera Samsung: ora è il marchio di smartphone più venduto al mondo (Di giovedì 30 luglio 2020) Per la prima volta in nove anni il marchio di smartphone più venduto al mondo non è né Apple né Samsung: Huawei diventa leader di mercato nel secondo trimestre del 2020. Il sorpasso è stato registrato da Canalys, società di analisi specializzata nel settore tecnologico. Nonostante le pesanti sanzioni Usa a suo carico, il gruppo di Shenzhen ha consegnato 55,8 milioni di dispositivi, a fronte dei 53,7 milioni di pezzi della rivale sudcoreana. A trainare le vendite è il mercato domestico cinese, in piena ripresa dopo lo stop causato dalla pandemia di coronavirus. Nel confronto con aprile-giugno 2019, i dati di Canalys mostrano che Huawei ha segnato un calo del 5% delle consegne, mentre Samsung ha visto le ... Leggi su ilfattoquotidiano

