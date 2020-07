‘Ho nelle orecchie la sua voce…’: Yari Carrisi in ‘contatto’ con Ylenia, su Ig un messaggio da brividi (Di giovedì 30 luglio 2020) Yari Carrisi in contatto con sua sorella Ylenia Qualche giorno fa, la madre di Yari Carrisi si è schierata contro una tv spagnola che ha mandato in onda un nuovo speciale a riguardo la figlia Ylenia. L’ex moglie di Al Bano è andata su tutte le furie per via delle inesattezze che sono state dette durante la puntata, affermando di non esser stata interpellata dalla produzione per alcuni chiarimenti. Ad ogni modo a parlare di nuovo di Ylenia ci ha pensato suo fratello che nelle ultime ore le ha dedicato un dolce messaggio. Una scomparsa tragica e molto dolorosa che ha cambiato il destino di tutta la famiglia Carrisi. Attraverso un lungo post su Instagram, Yari ha condiviso un commovente ... Leggi su kontrokultura

berlusconi : La cosa sorprendente è che io ho il 25% di gradimento dopo 12 anni di assenza dal governo e di ridottissima esposiz… - borghi_claudio : @dottcorbelli A dire la verità a leggere le cronache mi pare sia storia nota. Il deposito fiduciario era della madr… - FrancoDallatom1 : RT @vitalbaa: Stato di emergenza. Nelle parole di Cassese trovo conferma di quanto ho scritto su questo tema nei giorni scorsi. https://t.c… - gigilorenz : RT @vitalbaa: Stato di emergenza. Nelle parole di Cassese trovo conferma di quanto ho scritto su questo tema nei giorni scorsi. https://t.c… - HEROS0UP : che due palle non ho dormito un cazzo solo perché una zanzara continuava a ronzarmi nelle orecchie -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ho nelle Catartico! Antologia di poesie, aforismi e racconti brevi editi e inediti Pdf Completo - PDF NEWS Carpi Calcio News