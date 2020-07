Gravina: “La Serie A potrebbe iniziare a ottobre” (Di giovedì 30 luglio 2020) Gabriele Gravina, Presidente della Figc, in ccasione dei festeggiamenti per la promozione in Serie B del Benevento, il Presidente della Figc,, ha manifestato i suoi dubbi sulla possibilità che il prossimo campionato di Serie A possa ripartire il 12 settembre. Probabile che si possa iniziare ad ottobre dando cosi possibilità ai vari club di prepararsi al meglio recuperando innparte dal tour de force che il post lockdown ha obbligato tutti a giocare ogni 3-4 giorni per un paio di mesi Questo è il pensiero checsta animando i vertici del calcio italiano che dovrà attentamente prendere delle decisioni sulla compilazione dei calendari senza sbagliare nulla visto il numero degli eventi che sono rimasti fermi a causa della pandemia da Coronavirus. “Dobbiamo incastrare le giornate di campionato ... Leggi su sport.periodicodaily

