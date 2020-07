Germania: nel secondo trimestre crollo storico del Pil a -10,1% (Di giovedì 30 luglio 2020) La pandemia da Covid-19 ha fatto registrare un crollo record del Pil tedesco. Nel secondo trimestre del 2020 il prodotto interno lordo della Germania è sceso del 10,1%, peggio delle stime degli analisti. "Si tratta del calo peggiore da quando nel 1970 sono iniziate le rilevazioni statistiche trimestrali", spiega l'istituto di statistica tedesco. Leggi su ilfogliettone

