Folle inseguimento a Latina, prima si speronano e si scontrano, poi passano alle mani: grave un uomo (Di giovedì 30 luglio 2020) Scene da film ieri a Borgo Montello dove due automobilisti si sono prima inseguiti e speronati, poi si sono gravemente scontrati e, in fine, sono passati alle mani con una violenta rissa. L’esatta dinamica e, soprattutto, la motivazione dei fatti avvenuti è ancora al vaglio delle autorità. Un episodio davvero particolare, anche per altri dettagli: uno degli automobilisti coinvolti, infatti, avrebbe tentato di alterare la scena dell’incidente e di impedire l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori del 118 minimizzando l’accaduto. Ora la posizione dell’uomo, un 40enne di Anzio, è al vaglio della Polizia. L’altro automobilista coinvolto, invece, sarebbe rimasto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

