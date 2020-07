Ferrero: «Ranieri resta alla Sampdoria. Ripartenza? L’importante è che tornino i tifosi» (Di giovedì 30 luglio 2020) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega: queste le sue parole Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega. Queste le parole del presidente blucerchiato riportate da TMW. Ripartenza – «Stiamo valutando anche questo aspetto, l’importante è che facciano tornare il pubblico negli stadi, perché il patrimonio del calcio sono i tifosi». Ranieri – «Aveva già un contratto in caso di salvezza e starà con noi un altro anno. Stiamo parlando per verificare se ci sono anche le possibilità di fare ancora un altro anno. Spalmare l’ingaggio? E’ una parola brutta, ci sederemo a un tavolo per trovare la ... Leggi su calcionews24

infoitsport : Consulente mercato: «Ranieri resta alla Sampdoria. Ma con Ferrero…» - AnsaLombardia : Samp: Ferrero, prossimo anno voglio soffrire di meno. Con Ranieri parlerò,vediamo se può stare una stagione in più… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Sampdoria, Ferrero conferma Ranieri sulla panchina: 'Ha già un contratto per il prossimo anno' - TuttoMercatoWeb : TMW - Sampdoria, Ferrero conferma Ranieri sulla panchina: 'Ha già un contratto per il prossimo anno' - Mediagol : #Sampdoria-#Milan, #Ranieri: “Ferrero non vuole più soffrire. Pubblico? Campionato falsato” -