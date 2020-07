Epic Games Store: ecco i tre giochi gratis di oggi (Di giovedì 30 luglio 2020) Epic Games Store ha reso disponibili da oggi 30 Luglio, ben tre giochi gratis, parliamo di 20XX, Barony e Superbrothers: Sword & Sworcery EP. Scopriamoli insieme Anche questa settimana è all’insegna dei giochi gratis sull’Epic Games Store. L’iniziativa di Epic Games va avanti ormai da molte settimane e continua a offrirci gratuitamente giochi di grande valore. Da oggi 30 Luglio 2020 potremo infatti aggiungere nella nostra libreria tre giochi molto divertenti: 20XX, Barony e Superbrothers: Sword & Sworcery EP. Vediamoli nel dettaglio. 20XX su Epic ... Leggi su tuttotek

