Dpcm 31 luglio, cosa cambia: tornano fiere e crociere (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo la proroga dello stato d’emergenza fino al 15 ottobre, da domani, venerdì 31 luglio, entrerà in vigore un nuovo Dpcm dopo quello del 15 luglio. cosa cambierà in Italia? Non molto. I dettagli verranno affrontati nel confronto tra il premier Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari Regionali Francesco Boccia con i governatori. Rimarrà l’obbligo della mascherina al chiuso, in tutti gli ambienti. Lavoro, mezzi pubblici, uffici, mostre e musei e cinema. La mascherina dovrà quindi essere indossata correttamente in tutti i luoghi chiusi. Rimarrà anche l’obbligo di evitare assembramenti e di mantenere la distanza interpersonale di un metro. Sì a discoteche, crociere e fiere. Ma con ... Leggi su italiasera

Lo stato di emergenza, la cui scadenza doveva essere il 31 luglio, è stato invece prorogato al 15 ottobre dopo l’approvazione maggioritaria del Senato. La decisione è stata dettata dalla precisa volon ...

Nuovo dpcm, cosa cambia dal 31 luglio

Nella giornata di venerdì 31 luglio entrerà in vigore un nuovo Dpcm che porterà a nuove linee guida in Italia. Come sottolinea notizie.it, l’esecutivo giallorosso ha ottenuto la proroga dello stato di ...

