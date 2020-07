Coronavirus, Barty rinuncia agli Us Open (Di giovedì 30 luglio 2020) ANSA, - SYDNEY, 30 LUG - La numero 1 al mondo del tennis Ashleigh Barty rinuncia agli US Open, per paura della pandemia di Coronavirus. Un duro colpo per il torneo del Grande Slam che dovrebbe partire ... Leggi su corrieredellosport

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: #Tennis, la #Barty rinuncia agli #UsOpen - CorriereQ : Coronavirus, Barty rinuncia agli Us Open - iconanews : Coronavirus, Barty rinuncia agli Us Open - CarlottaMiller_ : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: #Tennis, la #Barty rinuncia agli #UsOpen - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Tennis, la #Barty rinuncia agli #UsOpen -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Barty Coronavirus, Barty rinuncia agli Us Open - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, Barty rinuncia agli Us Open

(ANSA) - SYDNEY, 30 LUG - La numero 1 al mondo del tennis Ashleigh Barty rinuncia agli US Open, per paura della pandemia di coronavirus. Un duro colpo per il torneo del Grande Slam che dovrebbe ...

US Open, Barty rinuncia per paura del coronavirus

Ash Barty, la numero uno del tennis mondiale, rinuncia a partecipare allo Slam statunitense per paura di contrarre il coronavirus. "Ho deciso insieme al mio team di non volare negli Stati Uniti per di ...

(ANSA) - SYDNEY, 30 LUG - La numero 1 al mondo del tennis Ashleigh Barty rinuncia agli US Open, per paura della pandemia di coronavirus. Un duro colpo per il torneo del Grande Slam che dovrebbe ...Ash Barty, la numero uno del tennis mondiale, rinuncia a partecipare allo Slam statunitense per paura di contrarre il coronavirus. "Ho deciso insieme al mio team di non volare negli Stati Uniti per di ...