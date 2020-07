Come si rompe un uovo (Di giovedì 30 luglio 2020) «Una gallina è il solo modo di un uovo per fare un altro uovo». Samuel Butler Tamago è un’app che invita a rompere un uovo facendo un milione di tap sullo schermo del cellulare. È il 2013 e il gioco, inutile e un po’ folle, appassiona milioni di utenti che si chiedono cosa ci sia dentro (spoiler: niente). Dopo nove edizioni di Masterchef dovrebbe essere noto a tutti che le uova, almeno quelle vere, non si aprono tamburellandoci sopra, si rompono con una sola mano Come fanno gli chef televisivi. Ma chi fa caso alla sequenza che porta un uovo dall’essere prelevato dal frigorifero, liberato dal guscio con gesto fluido e tuffato nel composto cui è destinato? D’altronde è uno di quei gesti elementari che vediamo fin da ... Leggi su linkiesta

d0minius : Come si rompe un uovo - sickforpizza : RT @ale_ciarrox98: quanta voglia di essere ad un concerto di Ermal e cantare a squarciagola: STANCO DI CHI CAMBIA FACCIA COME IL VENTO S… - CSaracco : La serie 'grandi questioni gastronomiche' continua. Oggi maltratto un uovo ?? - Panna975 : Come si rompe un uovo? ?? Per fare una frittata, si sa, bisogna pur rompere le uova. E allora proviamo a farlo da p… - Panna975 : Come si rompe un uovo? ?? Per fare una frittata, si sa, bisogna pur rompere le uova. E allora proviamo a farlo da p… -

Ultime Notizie dalla rete : Come rompe Come si rompe un uovo Linkiesta.it Migranti: Procuratore aggiunto Agrigento, 'pescatori-scafisti sulla rotta dalla Tunisia'

Palermo, 30 lug. (Adnkronos) - Pescatori tunisini che si trasformano in scafisti. E' quanto hanno accertato i magistrati della Procura di Agrigento con l'ultima indagine che ha portato all'arresto di ...

Come riciclare i bicchieri rotti: 5 facili modi per riutilizzarli VIDEO

Invece di buttare sappi che da oggi puoi riciclare i tuoi bicchieri rotti trasformandoli in qualcosa di creativo. Segui le 5 idee che stiamo per proporti e non lasciartele scappare. A chiunque capita ...

Palermo, 30 lug. (Adnkronos) - Pescatori tunisini che si trasformano in scafisti. E' quanto hanno accertato i magistrati della Procura di Agrigento con l'ultima indagine che ha portato all'arresto di ...Invece di buttare sappi che da oggi puoi riciclare i tuoi bicchieri rotti trasformandoli in qualcosa di creativo. Segui le 5 idee che stiamo per proporti e non lasciartele scappare. A chiunque capita ...