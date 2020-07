Caso Palamara, Davigo resta giudice nel processo disciplinare al pm. E il Csm non investirà la Consulta (Di giovedì 30 luglio 2020) Piercamillo Davigo resta giudice nel processo a carico del pm romano Luca Palamara davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura. Il tribunale delle toghe infatti ha respinto la richiesta di ricusazione presentata dalla difesa del pubblico ministero sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e sotto inchiesta per corruzione a Perugia. Palamara ha citato Davigo come testimone a suo discarico: da qui l’istanza di ricusazione, con l’ipotesi – bocciata – che Davigo non potesse ricoprire due ruoli nello stesso processo. E non è l’unica istanza presentata dalla difesa di Palamara oggi. La Sezione disciplinare del Csm ha ... Leggi su open.online

