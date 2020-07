Caso Open Arms, Faraone gela Conte: “Non sbagliò solo Salvini, ma tutto il Governo” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il capogruppo al Senato di Italia Viva, Davide Faraone, ha parlato chiaramente di responsabilità oggettiva di tutto il Governo nel Caso Open Arms. L’Esecutivo giallo-verde era a conoscenza, e appoggiava, le azioni del Viminale guidato da Matteo Salvini. Oggi è il giorno del voto a Palazzo Madama per l’autorizzazione a procedere contro il leader … L'articolo Caso Open Arms, Faraone gela Conte: “Non sbagliò solo Salvini, ma tutto il Governo” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

