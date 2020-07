Bologna: una strage con colpevoli, ma ancora senza verità (Di giovedì 30 luglio 2020) A differenza di quella di Ustica, la strage di Bologna è, grazie al cielo, una strage con colpevoli: esecutori materiali (neofascisti), depistatori (alcuni uomini dei Servizi segreti). Ma, a tutt’oggi, è una strage senza verità. senza un contesto, senza una risposta sul perché. senza una spiegazione che la inserisca nella storia d’Italia. Visto che è troppo diversa dagli attentati degli inizi anni Settanta, e dalla strategia della tensione, dall’uso cioè delle bombe per “destabilizzare in modo da stabilizzare” (come sinteticamente è stata definita) assetti di potere interni al nostro Paese.No, Ustica e Bologna sono stati due colpi netti, due ... Leggi su huffingtonpost

Twiperbole : Ancora una volta #Bologna chiede libertà per #PatrickZaki e lo fa dal cuore della città: la Torre Garisenda. ??… - DaRonz82 : Il 2 agosto, 40esimo anniversario della Strage alla Stazione di Bologna che atti giudiziari attestano essere stata… - matteosalvinimi : In piazza a Prato stamattina. Doveva essere un caffè fra pochi amici, si è trasformata in una sorridente festa di q… - Marco_Bello1 : RT @ksnt63: Il #2agosto la strage di #Bologna fu apice della strategia della tensione operata dalle DESTRE Con connivenze ancora tutte da p… - Alan_Walker_07 : RT @ANPIBsCarmine: Eccoli i #negazionisti. In piazza per contestare una verità storica e giudiziaria consolidata sulla strage fascista di B… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna una Coronavirus, bollettino Emilia-Romagna 28 luglio: +28 casi, morta una donna a Bologna BolognaToday IND. FI.IT – Castrovilli, sospetta frattura nasale. Oggi gli accertamenti

Problemi al setto nasale per Gaetano Castrovilli Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, Gaetano Castrovilli ha accusato problemi al setto nasale al termine della gara contro il Bologna. Lo ...

Video/ Fiorentina Bologna (4-0): highlights e gol. Tris di Chiesa al Franchi!

Video Fiorentina Bologna (risultato finale 4-0): highlights e gol della ... I toscani di mister Iachini falliscono poi una doppia opportunità al 23' sulla percussione provata da Chiesa prima e da ...

Problemi al setto nasale per Gaetano Castrovilli Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, Gaetano Castrovilli ha accusato problemi al setto nasale al termine della gara contro il Bologna. Lo ...Video Fiorentina Bologna (risultato finale 4-0): highlights e gol della ... I toscani di mister Iachini falliscono poi una doppia opportunità al 23' sulla percussione provata da Chiesa prima e da ...