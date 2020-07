Aveva ammazzato i genitori per l’eredità, Pietro Maso nel 2019 si intascava il reddito di cittadinanza (Di giovedì 30 luglio 2020) Verona, 30 lug – Oltre a spacciatori, clandestini, evasori fiscali, affiliati della ‘ndrangheta ed ex brigatisti anche Pietro Maso beneficiava del reddito di cittadinanza targato 5stelle. Ebbene sì, l’oggi 49enne di Montecchia di Crosara (Verona) che nel 1991 ammazzò brutalmente i genitori a colpi di spranga per impossessarsi della loro eredità, percepiva il sussidio statale per chi guadagna meno di 9.360 euro l’anno. Secondo l’avvocato Marco De Giorgio, legale di Maso, il sussidio potrebbe essergli stato sospeso a causa della gravità del delitto commesso. De Giorgio, che non ha seguito direttamente la vicenda del reddito di cittadinanza, puntualizza però che per perseguire penalmente il ... Leggi su ilprimatonazionale

