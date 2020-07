Atalanta, il rimpianto di Dzeko: “Se non ci fosse stata la Dea…” (Di giovedì 30 luglio 2020) L'attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti in merito al campionato che sta per concludersi e all'impegno in Europa League di agosto.LE DICHIARAZIONIcaption id="attachment 722471" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionNella parole riportate dalla Gazzetta dello Sport, il bosniaco commenta la mancata qualificazione per la Champions League con qualche rammarico: "Peccato per il 4° posto, ma l’Atalanta è andata fortissimo".CAMPIONATO ED EUROPA - "Fisicamente stiamo bene per la sfida contro il Siviglia. Il quinto posto è nostro, ne siamo felici, adesso la testa è un po’ già in Germania". La squadra capitolina affronterà gli spagnoli il prossimo 6 agosto alle 18:55 in terra tedesca, con i precedenti tra i due club che attualmente non ... Leggi su itasportpress

