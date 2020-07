Astronomia: una splendida farfalla spaziale “catturata” dal Very Large Telescope dell’ESO (Di giovedì 30 luglio 2020) Simile a una farfalla, con la sua struttura simmetrica, i bellissimi colori e i disegni intricati, questa straordinaria bolla di gas – nota come NGC 2899 – sembra fluttuare e svolazzare nel cielo in questa nuova immagine del VLT (Very Large Telescope) dell’ESO. Questo oggetto non era stato ripreso finora con un dettaglio così sorprendente, per cui anche i deboli bordi esterni della nebulosa planetaria brillano sulle stelle di sfondo. Le vaste distese di gas di NGC 2899 si estendono fino a un massimo di due anni luce dal centro, splendenti davanti alle stelle della Via Lattea quando il gas raggiunge temperature superiori a diecimila gradi. Le alte temperature sono dovute alla grande quantità di radiazione proveniente dalla stella madre della nebulosa, che fa brillare l’idrogeno ... Leggi su meteoweb.eu

Il 2021 vedrà il primo astronauta europeo volare a bordo della capsula Cree Dragon, della SpaceX. Il francese Thomas Pesquet, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), è stato infatti selezionato per la se ...

Marte, conto alla rovescia per la missione Mars2020 DIRETTA DALLE 13,00

Pronta a partire la missione Mars2020 della Nasa, destinata a portare su Marte il quinto rover americano, Perseverance. Il lancio è prevista alle 13,50 del 30 luglio dalla base di Cape Canaveral (Flor ...

