Anna di Temptation Island dai social di un amico promette di querelare tutti ma proprio tutti (Di giovedì 30 luglio 2020) Anna è una delle fidanzate più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island, forse in generale, una delle più chiacchierate di sempre. E’ una delle poche ad aver conquistato un migliaio di followers, nelle prime settimane, ma ad averne persi altrettanto strada facendo, dopo che ha rivelato al mondo intero la sua strategia. La fidanzata di Andrea al momento non può ancora usare i social ma è tornata attiva, visto che da qualche giorno ha lasciato, come tutti gli altri, il villaggio, essendo ormai il programma finito. E così dai social di un suo amico, arrivano forti e chiare le sue parole. Intende, a quanto pare, querelare tutte le persone che l’hanno offesa, che hanno tirato ... Leggi su ultimenotizieflash

Ed ecco le parole di Anna che dai social ha sbottato così ( in attesa di poter utilizzare, dopo questa sera, il suo profilo personale): “Che faccio a quelli che mi dicono tutte quelle parolacce?

Temptation Island, Anna Boschetti contro gli hater: “Vi querelo tutti”

Anna Boschetti è una delle protagoniste dell’edizione numero 7 di Temptation Island. E’ entrata con il suo fidanzato Andrea, di 10 anni più giovane e con il quale vorrebbe sposarsi e avere dei figli.

Anna Boschetti è una delle protagoniste dell'edizione numero 7 di Temptation Island. E' entrata con il suo fidanzato Andrea, di 10 anni più giovane e con il quale vorrebbe sposarsi e avere dei figli.