Andate in vacanza? Occhio a queste date: arrivano i temporali (Di giovedì 30 luglio 2020) Alessandro Ferro Tra lunedì e martedì una raffica di temporali e grandinate colpiranno il Centro-Nord spazzando l'ondata di caldo africano in atto. Il bel tempo tornerà presto ma attenzione a nuove insidie durante il weekend dell'8 agosto Siamo nel pieno della più forte ondata di calore dell'estate e di tutto il 2020 ma non durerà: una raffica di temporali con grandinate e locali condizioni di criticità si prepara a rovinare le vacanze degli italiani. Criticità al Centro-Nord Un vortice ciclonico di origine atlantica, da lunedì 3 agosto, porterà correnti più fresche ed instabili dando inizio ad un'intensa fase di maltempo al Centro-Nord: a causa del caldo pre-esistente saranno possibili eventi estremi come grandinate e nubifragi soprattutto tra basso Piemonte, Lombardia, ... Leggi su ilgiornale

InOndaLa7 : Covid, l'attacco del prof. #Zangrillo: 'Dico quello che vedo e ne ho le palle piene: agli italiani va detta la veri… - ERCRSS : RT @alessiasemenz: Io mi chiedo con che soldi andate in vacanza se non avete mai lavorato neanche mezza giornata - cubi_simona : RT @alessiasemenz: Io mi chiedo con che soldi andate in vacanza se non avete mai lavorato neanche mezza giornata - Giorgia0504 : RT @alessiasemenz: Io mi chiedo con che soldi andate in vacanza se non avete mai lavorato neanche mezza giornata - com0antess : io vorrei sapere perché andate in vacanza nel bel mezzo di una pandemia. Ma non avete l'ansia di poter prendere il virus? -

Ultime Notizie dalla rete : Andate vacanza Andate in vacanza? Occhio a queste date: arrivano i temporali il Giornale Andate in vacanza? Occhio a queste date: arrivano i temporali

Siamo nel pieno della più forte ondata di calore dell'estate e di tutto il 2020 ma non durerà: una raffica di temporali con grandinate e locali condizioni di criticità si prepara a rovinare le vacanze ...

Bari - Indagine Swg-Ciset - La Puglia è la regione ritenuta più sicura e maggiormente scelta per le vacanze agostane

In gran parte gli intervistati prevedono una vacanza di circa una settimana o meno (57%), ma un 24% indica anche le due settimane. La spesa media prevista dai viaggiatori è di circa 1.200 € ...

Siamo nel pieno della più forte ondata di calore dell'estate e di tutto il 2020 ma non durerà: una raffica di temporali con grandinate e locali condizioni di criticità si prepara a rovinare le vacanze ...In gran parte gli intervistati prevedono una vacanza di circa una settimana o meno (57%), ma un 24% indica anche le due settimane. La spesa media prevista dai viaggiatori è di circa 1.200 € ...