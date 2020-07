Alex Zanardi lotta per la vita, il movimento paralimpico azzurro gli si stringe intorno: l’omaggio è splendido (Di giovedì 30 luglio 2020) Alex Zanardi continua a lottare per la sua vita in un letto del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato ormai da qualche giorno dopo il peggioramento delle sue condizioni. Il campione azzurro non è solo in questa sua lotta, al suo fianco ci sono due famiglie: quella composta da moglie e figlio e quella composta dall’intero movimento paralimpico, rimasto sempre al fianco del proprio leader. Tante le iniziative per sorreggere Alex in questa battaglia, anche la creazione di un video sulle note di ‘Don’t stop me now’ dei Queen, una delle canzoni preferite di Zanardi. Ad aprire la clip la splendida voce di Annalisa Minetti: ... Leggi su sportfair

