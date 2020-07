Agricoltura, Ismea: on line nuova sezione su indicatori di competitività filiera (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos/Labitalia) – On line la nuova funzionalità della sezione ‘Osservatori’ sviluppata da Ismea nell’ambito della Rete rurale nazionale, dove si possono visualizzare le dashboard con grafici e cartine e scaricare i dati aggiornati degli indicatori per ciascuna filiera a livello regionale e in serie storica. Sono alcune delle funzionalità permesse dalla nuova sezione relativa agli indicatori di competitività di filiera, on line nella divisione ‘Osservatori’ sviluppata da Ismea nell’ambito della Rete rurale nazionale.Ciascuna filiera è suddivisa in tre dashboard: la prima ... Leggi su calcioweb.eu

