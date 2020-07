Traffico Roma del 29-07-2020 ore 11:30 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto cosa hai per Traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est tra lentamente anche tra via Filippo Fiorentini via di Tor Cervara in direzione raccordo coda per Traffico sulla via Flaminia tra via dei Due Ponti e Corso Francia in direzione del centro incolonnamenti sulla via Ardeatina tra il raccordo è via di torricola nelle due direzioni chiusa lo ricordiamo in zona Torre Gaia via di Tor Bella Monaca altezza incrocio con via Casilina in programma lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII tunnel dalle 22 di questa sera tra via del Foro Italico e via Trionfale in direzione di via della Pineta Sacchetti riapertura alle 6 di domattina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-07-2020 ore 09:30 RomaDailyNews Grave incidente sull’Aurelia, 17enne investita sulle strisce pedonali: denunciato il conducente dell’auto

Un romano 45enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato in seguito al grave incidente avvenuto nella tarda serata del 27 luglio, sulla via Aurelia, nel comune di Santa Marinella, nel quale è rimast ...

Migranti, Unhcr: almeno 1.750 morti nei viaggi verso costa africana -3-

Roma, 29 lug. (askanews) - Circa il 28% delle morti registrate nel 2018 e nel 2019 si è verificato nel corso dei tentativi di traversata del deserto del Sahara. Altre località potenzialmente mortali c ...

