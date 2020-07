Serie A, il Lecce passa a Udine e spera ancora. Genoa travolto da Sassuolo, vince il Verona (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sassuolo-Genoa, UdineSE-Lecce, Verona-SPAL La corsa salvezza resta viva. La terza formazione che scenderà tra i cadetti si saprà solo nella prossima e ultima giornata. Il Genoa crolla in casa al Mapei Stadium, con il Sassuolo che lo travolge con ben cinque reti (doppietta Caputo) e prosegue la corsa all'ottavo posto, mentre il Lecce spera ancora grazie al successo in rimonta in casa dell'Udinese. I salentini si portano a -1 dal Grifone, che domenica ospita a Marassi il Verona. Il Lecce riceve il Parma. A pari punti, si salverebbe la squadra rossoblù per via degli scontri diretti. A Reggio Emilia è gara senza storia: impalbabile la ... Leggi su liberoquotidiano

