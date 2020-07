Roma, caso Zaniolo: nessun provvedimento dalla società (Di mercoledì 29 luglio 2020) È bastato un video amatoriale per scatenare le polemiche contro Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma è stato infatti ripreso mentre fumava, circondato da persone senza mascherina che non rispettavano la distanza di sicurezza. Molti si sono accaniti contro il giovane, altri hanno difeso il suo diritto di vivere il tempo libero come meglio crede. I tifosi della Roma sembrano essersi schierati per la maggioranza dalla sua parte. Naturalmente. il club capitolino ha interpellato il giocatore, il quale ha chiarito di non essere un fumatore e di aver solo provato la sigaretta della fidanzata, che quindi non poteva essere classificata tra i soggetti a rischio Covid. Lo stesso Zaniolo ha poi spiegato come nei locali Romani all’aperto, la mascherina non venga ... Leggi su sportface

