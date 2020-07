Programmi TV di stasera, mercoledì 29 luglio 2020. Su Rai3 l’ultima di «Chi l’ha visto?» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Chi l'ha visto, Federica Sciarelli Rai1, ore 21.25: Superquark Il Sud America, il continente più ricco di specie animali di tutto il pianeta: una terra e una fauna raccontate dal documentario naturalistico della Bbc che apre la terza puntata di “Superquark” con Piero Angela. Obiettivo, poi, sulla situazione demografica: Piero Angela spiegherà le complesse conseguenze dello studio appena pubblicato su ‘The Lancet’. Tra gli altri servizi, dalla riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco, Alberto Angela parla del sale, l’oro bianco dell’antichità tanto che i Romani lo distribuivano ai soldati come paga aggiuntiva facendo nascere la parola salario. Giovanni Carrada con Gianpiero Orsingher, invece, parlano di Innovazione. A Superquark protagonisti anche i pipistrelli, animali che godevano di cattiva fama anche ... Leggi su davidemaggio

