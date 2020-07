Più di 6'200 profughi riportati in Libia nel 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) «La Libia non è un luogo sicuro presso cui ricondurre i rifugiati» ha detto Braum Frouws, del Mixed Migration Centre Leggi su media.tio.ch

MediasetTgcom24 : Coronavirus negli Usa, altri 1.592 morti e più di 60mila contagi #coronavirus - Sport_Mediaset : #Locatelli è lui il rinforzo indicato da #Sarri per il centrocampo ?? Tutti i dettagli dell'operazione nell'articolo… - Avvenire_Nei : Crisi demografica. Lo psicoanalista Recalcati: attaccati al proprio Io, più difficile diventare genitori - ljuba_pi : @makkox sei un genio. - primocanale : Case vacanza dopo il Covid, Liguria la regione più prenotata dagli italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Più 200

gonews

Aule rinnovate e laboratori aperti fino alle otto di sera e il sabato. Una app per prenotare il posto a lezione. Per le matricole corsia preferenziale e una nuova squadra di tutor. E per i fuori sede ...Paura ieri verso le 12 sulla Firenze-Pisa-Livorno. Fra gli svincoli Empoli centro ed ovest, un camion avrebbe urtato un cavalcavia perdendo la centina. La struttura è finita sulla carreggiata e nessun ...