PAGELLE Sampdoria Milan: Ibrahimovic-Calhanoglu galattici, Askildsen per la gloria (Di mercoledì 29 luglio 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Sampdoria Milan Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Sampdoria e Milan, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Ibrahimovic (M) FLOP: Colley (S) VOTI Sampdoria (4-4-2): Falcone 5; Bereszynski 5, Yoshida 5, Colley 5, Augello 5.5; Depaoli 5 (dal 45′ Leris), Linetty 5 (dal 72′ Askildsen 6), Vieira 5 (dal 72′ Bertolacci sv), Jankto 5.5; Ramirez 5 (dal 45′ Maroni 4), Quagliarella 5 (dal 72′ Gabbiadini 5). Allenatore: Ranieri 5. Milan (4-4-2): G. Donnarumma 8; Calabria 6.5 (dal 61′ Castillejo 6.5), Gabbia 7, Kjaer 6, Theo Hernandez 6.5; ... Leggi su calcionews24

lalasan78 : Le pagelle di #SampMilan SampMilan 1-4: Tutti ai piedi di Ibra! - PianetaMilan : #SampdoriaMilan 1-4, le #pagelle rossonere: il Diavolo domina a Marassi - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - MilanoRossonera : Le pagelle di Sampdoria – Milan 1-4: Tutti ai piedi di Ibra! - - Fantacalcio : Sampdoria - Milan 1-4: tabellino, voti, assist e pagelle per il #Fantacalcio - sportface2016 : #SampdoriaMilan Ecco le pagelle del match di Marassi: #Ibrahimovic è perfetto, non brillano Colley e Bereszynski -