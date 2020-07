Osti: “Ranieri sarà l’allenatore della Sampdoria nella prossima stagione. Dovrò aggiustare la difesa” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato prima della gara tra i doriani e il Milan ai microfoni di Sky: “Per il rinnovo dei contratti in scadenza tra un anno cii ritroveremo per parlarne, in questo momento stiamo pensando al campionato. Abbiamo raggiunto una salvezza inaspettata con 4 giornate d’anticipo e il merito è di Ranieri, ha anticipato una salvezza che sembrava molto difficile. E con lui valuteremo tutte le situazioni visto che allenerà la Sampdoria anche il prossimo anno” La Sampdoria dovrà evitare gli errori di questa stagione: “Dovrò aggiustare la fase difensiva perché 60 gol subiti sono tanti, ma sono il risultato di due allenatori diversi. Bisognerà inserire ... Leggi su alfredopedulla

