Nuoto, conclusi gli accertamenti giudiziari: dopo 2 mesi ecco il via libera per i funerali di Lombini e Rossetti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono passati due mesi da quel maledetto 31 maggio, giorno in cui Fabio Lombini e Gioele Rossetti sono deceduti dopo essere precipitati a bordo di un ultraleggero nei pressi di Nettuno. dopo quasi 60 giorni di accertamenti giudiziari per definire eventuali responsabilità, la magistratura ha dato il via libera per lo svolgimento dei funerali dei due giovani nuotatori, che potranno ricevere l’ultimo saluto da parte di parenti e amici. Se le esequie di Rossetti sono ancora in fase di organizzazione a Roma, quelle di Fabio Lombini si terranno domani alle ore 9 presso la Chiesa di Santa Reparata in piazza d’Armi, a Terra del Sole, frazione del comune di Castrocaro Terme. Saranno ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto conclusi Sfida tra i Campioni del Mondo ad Ostia mercoledì alle 19:30 su Rai Sport FIN - Federazione Italiana Nuoto Applausi, selfie e tanto sport sano con Magnini

Nuoto, l’ex campione dei 100 ha inaugurato a Sassari il ciclo di incontri con i giovani di tutta Italia SASSARI. Buona, anzi, molto buona la prima per il progetto Remind di Filippo Magnini, che ha eso ...

Da Lecco a Colico a nuoto, Giorgio Riva chiude un’altra impresa sul Lario

LECCO – Da Lecco a Colico a forza di bracciate: sabato Giorgio Riva, nuotatore di Carate Brianza, ha portato a termine un’altra delle sue imprese sul Lago di Como. Il 33enne è partito alle 6 di mattin ...

