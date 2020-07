Napoli, firmati tutti i documenti: manca solo l’ufficialità per Victor Osimhen (Di mercoledì 29 luglio 2020) Victor Osimhen sarà un giocatore del Napoli: manca solo l’ufficialità, ma non ci sono più dubbi. Dopo i passi avanti decisivi della giornata di ieri, l’attaccante ormai ex del Lille verrà presto presentato come nuovo acquisto del club di De Laurentiis. Sono infatti stati firmati tutti i documenti contrattuali, comprese le parti relative all’agente. L’annuncio dovrebbe essere previsto comunque per la giornata di domani, a meno che non venga anticipato di qualche ora. All’interno dell’operazione per l’attaccante, c’è un giovane del Napoli che fa il percorso inverso. Si tratta di Claudio Manzi, difensore centrale classe 2000, che si ... Leggi su sportface

