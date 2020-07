Maxi sequestro di 1 milione e mezzo di euro a imprenditore dei rifiuti (Di mercoledì 29 luglio 2020) La guardia di finanza ha effettuato un sequestro preventivo di un'azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti a Belpasso, la Ecosider, già fallita. In particolare, è stato disposto il sequestro ... Leggi su cataniatoday

Fino all’anno scorso i vigili di Numana mettevano in atto maxi controlli con altrettanti sequestri di chili di merce: "solo in un anno avevamo sequestrato quattro chili di mercanzia per il valore di ...20 miliardi di euro annui è il valore del business del traffico illecito di rifiuti (poco più di un punto percentuale del Pil!), un business che tocca ogni regione e che viaggia oltre i nostri confini ...