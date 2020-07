Matera: la mostra su Dalì aperta ad agosto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Salvador Dalì – La persistenza degli opposti, a Matera resterà aperta per tutto il mese di agosto la mostra del genio del surrealismo Ha riaperto in sicurezza per visitatori e dipendenti, la mostra ‘Salvador Dalí-La persistenza degli Opposti’ al complesso rupestre Madonna delle Virtu’ e San Nicola dei Greci nei Sassi di Matera. L’esposizione è aperta al… L'articolo Matera: la mostra su Dalì aperta ad agosto Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

SassiLive : “OLTRE L’INFINITO CIELO”, INAUGURATA LA MOSTRA CON I DIPINTI DI MICHELE MARTINELLI NELLA CHIESA DEL PURGATORIO DI M… - Lucanineuropa : Inaugurata la mostra “De Gasperi e Colombo per Matera” - emmenews : Emmenews - Inaugurata la mostra “De Gasperi e Colombo per Matera” - TuttoH24 : #LaScaletta, #Matera, #DeGasperi, #Colombo, #mostra È stata inaugurata questa mattina presso l’Open Space dell’Apt… - Trentin0 : Trentino e Matera: firmato un gemellaggio all'insegna di Degasperi. La sottoscrizione oggi, 23 luglio, nella città… -

Ultime Notizie dalla rete : Matera mostra Matera: la mostra su Dalì aperta ad agosto Corriere Nazionale Piano anti Covid: San Giovanni a Piro punta al turismo culturale nel segno di Ortega

SAN GIOVANNI A PIRO. Non solo mare e spiagge dorate ma anche borghi, arte e cultura. Il Comune di San Giovanni riapre le porte al turismo culturale. E lo fa attraverso l’arte “rivoluzionaria” del pitt ...

Ex Manifattura di via Birago, visita guidata con l’architetto Andrea Mantovano

LECCE – Due focus di approfondimento con visite guidate sull’architettura del ‘900 a Lecce e nel Salento nell’ambito della mostra “9 x 100 = ‘900 – 9 ITINERARI PER 100 ARCHITETTURE DEL ‘900 IN BASILIC ...

SAN GIOVANNI A PIRO. Non solo mare e spiagge dorate ma anche borghi, arte e cultura. Il Comune di San Giovanni riapre le porte al turismo culturale. E lo fa attraverso l’arte “rivoluzionaria” del pitt ...LECCE – Due focus di approfondimento con visite guidate sull’architettura del ‘900 a Lecce e nel Salento nell’ambito della mostra “9 x 100 = ‘900 – 9 ITINERARI PER 100 ARCHITETTURE DEL ‘900 IN BASILIC ...