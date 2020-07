Massimo Giannini dice che Salvini era «una minaccia all’ordine costituito» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel corso della trasmissione In Onda, trasmessa da La7 il 28 luglio, il direttore de La Stampa Massimo Giannini ha affrontato un argomento molto ampio e vasto che, nella formulazione del suo discorso, ha fatto molto discutere e ha portato alcuni politici o ex politici a riprendere le sue parole in maniera polemica. La domanda di fondo era su cosa si basasse l’alleanza di governo che attualmente sta amministrando l’Italia. La risposta che ha dato il direttore de La Stampa individua questo quid in una strategia di contenimento rispetto all’avanzata di Matteo Salvini. LEGGI ANCHE > Giannini a Travaglio: «Repubblica non è un giornale ideologizzato» Massimo Giannini e l’ordine mondiale che esiste Per esprimere il concetto, però, ... Leggi su giornalettismo

