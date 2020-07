Malware in vendita: ritorna il caso di Cerberus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ricordate il “famoso” virus trojan Cerberus? Cerberus è uno tra i più pericolosi Malware Android, che ruba i dati bancari degli utenti per essere rivenduti in seguito nel Dark Web. E a quanto pare, è stato messo in vendita con tutto il pacchetto per la gestirlo: codice, apk, server e clienti. Il Malware in vendita all’asta vale quindi molto denaro, poiché è noto quanto i dati bancari possano essere importanti da sfruttare per ogni tipologia di illecito, dal furto d’identità alla clonazione delle carte. Cosa succede Il Malware è in vendita con una base d’asta pari a 50 mila euro (o un acquisto immediato a 100 mila dollari). Un prezzo da considerarsi ... Leggi su quotidianpost

