L’ottimismo e il virus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel 1975, un interessante articolo di Gerald Holton, all’epoca professore di Fisica e di Storia della scienza ad Harvard, sulla psicologia degli scienziati – perché anche loro sono oggetto di studio – portava il seguente titolo: “Scientific optimism and societal concerns”. In questo scritto, l’autor Leggi su ilfoglio

Anguill_S_Italy : COVID-19 Corsa al vaccino Negli Stati Uniti il virus non è sotto controllo ma oggi prevale l'ottimismo. Un altro gr… - zitellacongatti : L'unica cosa bella del virus è che mi ha fatto rivalutare in negativo un botto di persone. Certo, la prossima volta… - Alessan32300041 : @HuffPostItalia Essere non vedente è difficile e obbliga per forza ad essere ottimista! L'ottimismo del… - GongoGorillo : @manginobrioches Però le affermazioni che fanno su Silvestri sono scorrette. L'ottimismo del virologo è sul fatto c… - PiscopoNicola97 : RT @PietroColagiov1: @Adnkronos L'ottimismo è il profumo della vita..d'altronde senza virus non credo che la Ferrari lo mantenga sotto cont… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ottimismo virus L’ottimismo e il virus Il Foglio