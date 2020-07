Locarno 2020: First Cow di Kelly Reichardt apre The Films After Tomorrow (Di mercoledì 29 luglio 2020) Locarno 2020 annuncia i giurati di The Films After Tomorrow e apre con First Cow, il nuovo film di Kelly Reichardt. Ad aprire Locarno 2020 - For the Future of Films, mercoledì 5 agosto, sarà First Cow, il nuovo film della regista e sceneggiatrice statunitense Kelly Reichardt, che fa anche parte dei tre giurati che valuteranno i progetti internazionali di The Films After Tomorrow. Per i seguenti dieci giorni, Locarno 2020 si svilupperà come un'edizione ibrida, da seguire online e in sala a Locarno e Muralto. Sabato ... Leggi su movieplayer

Essere al fianco del cinema, e insieme al proprio pubblico. Questo l'obiettivo di Locarno 2020 - For the Future of Films. Un'edizione diversa da tutte le altre, online e fisica grazie alle proiezioni ...

Ad aprire Locarno 2020 – For the Future of Films, mercoledì 5 agosto, sarà First Cow, il nuovo film della regista e sceneggiatrice statunitense Kelly Reichardt, che fa anche parte dei tre giurati che ...

