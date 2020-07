Leicester, Vardy e Golden Boot 2020: “Non rinunciate ai vostri sogni per quanto folli possano essere” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo essersi portato a casa Golden Boot 2020, premio che viene assegnato al miglior marcatore della stagione di Premier League, e aver raggiunto il record di più “vecchio” a vincerlo, Jamie Vardy, attaccante inglese del Leicester e della Nazionale britannica, ha commentato così il successo sul proprio account Twitter: “Non avrei mai pensato, neppure in un milione di anni, che avrei vinto la Premier League (nel 2016 ndr), figuriamoci la classifica marcatori… WOW! Se questo dimostra qualcosa, dimostra che non si dovrebbe mai rinunciare ai propri sogni, non importa quanto folli possano sembrare“. Never in a million years did I ever think I would win a Premier League winners medal ... Leggi su sportface

