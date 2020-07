Lecce, Liverani: “Credo nelle favole, faremo di tutto per questa salvezza” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “questa squadra ha un cuore grande e un’anima enorme: io credo nella favole, faremo di tutto fino alla fine per questa salvezza“. questa la promessa di Fabio Liverani dopo la vittoria del Lecce contro l’Udinese, tre punti che tengono i salentini in lizza per la permanenza in Serie A. “Il campionato italiano è stupendo, siamo arrivati all’ultima giornata con tanti verdetti da dare e credo che la sfida tra noi e il Genoa sia bella per il calcio italiano – ha sottolineato l’ex centrocampista – Quando una squadra come la nostra, con tutte le difficoltà vissute in questo campionato e i problemi affrontati dopo il lockdown, viene a Udine con 4 punti di ritardo dal Genoa e gioca come ha fatto, ... Leggi su sportface

