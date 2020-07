Lazio, l’anteprima della maglia 2020/2021: “Celeste è il colore di casa” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Lazio ha mostrato in anteprima la nuova maglia per la stagione 2020/2021. “Il celeste è il colore di casa” si legge nel post del profilo Twitter ufficiale che mostra una foto della maglia per le partite in casa. Nell’immagine si può notare la maglia a tinta unita celeste appunto, con un colletto biancoceleste a righe, sotto cui si legge “S.S. Lazio”. 🚨 SPOILER 🚨 Il celeste è il colore di casa… 👕 pic.twitter.com/83sfhrd5FD — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 29, 2020 Leggi su sportface

