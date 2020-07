La morte di Mussolini – Parte Prima (Di mercoledì 29 luglio 2020) Secondo la versione ufficiale, raccontata da Walter Audisio sulle pagine de L’Unità, la morte di Benito Mussolini avvenne il 28 aprile 1945 a Giuli­no, poco dopo le 16 e il luogo scelto per l’esecuzione fu l’ingresso esterno di villa Belmonte. La raffica di colpi troncò la vita accidentalmente anche alla sua amante Claretta Petacci, nonostante che nella Prima stesura il Co­lonnello “Valerio” abbia affermato che anche lei fu giustiziata e dopo Mus­solini. E’ questa la verità storica? La cronaca del Colonnello “Valerio” Nella cronaca di Audisio, pubblicata anche postuma in un libro del 1975 dal titolo “In nome del popolo italiano”, non si cancella il dubbio che a sparare fu o si aggiunse anche Michele Moretti, altro partigiano presente sul ... Leggi su quotidianpost

