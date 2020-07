Klépierre: FIRST-HALF 2020 EARNINGS (Di mercoledì 29 luglio 2020) PRESS RELEASE FIRST-HALF 2020 EARNINGS Paris " July 29, 2020 Klépierre, the European leader in shopping malls, today reported EARNINGS for the six-month period ended June 30, 2020. , 1 , The significant events of the period include: , GlobeNewsWire, Please follow and like us: Leggi su padovanews

Ultime Notizie dalla rete : Klépierre FIRST Riprese ad agosto per La Petite Bande di Pierre Salvadori Cineuropa