Fortnite su Google Stadia? Per Tim Sweeney 'non ne vale la pena' (Di mercoledì 29 luglio 2020) A Epic Games, o almeno al suo CEO Tim Sweeney, Google non piace così tanto. Per essere più precisi, ha rimproverato la gestione da parte del gigante tecnologico di Google Play Store (e così anche Apple). Per molto tempo, uno dei titoli più importanti della compagnia è stato assente dal Google Play Store, anche se Fortnite è finalmente arrivato per la gioia dei giocatori lo scorso aprile. Tuttavia il gioco è ancora assente dall'altra piattaforma di gioco di Google, Stadia, e Sweeney spiega perché.Tim Sweeney non si scaglia proprio contro Google Stadia, in quanto afferma che il motore Unreal ampiamente utilizzato dalla società è ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Fortnite su #GoogleStadia? Non ne vale la pena per Tim Sweeney. -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Google Epic Games, Tim Sweeney critica Apple e Google: hanno paralizzato il mercato mobile Multiplayer.it Fortnite: il CEO non lo vuole portare su Stadia

Stando a quanto afferma il CEO di Epic Games Tim Sweeney, sembra che Fortnite non arriverà per il momento sulla piattaforma di Google Stadia. Secondo il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, Fortnite non è ...

Epic Games, Tim Sweeney critica Apple e Google: hanno paralizzato il mercato mobile

Tim Sweeney non ci sta, il CEO di Epic Games si scaglia contro Apple e Google per la gestione di App Store e Google Play Store: la tassazione fa male a tutti. NOTIZIA di Simone Pettine — 28/07/2020 Ti ...

Stando a quanto afferma il CEO di Epic Games Tim Sweeney, sembra che Fortnite non arriverà per il momento sulla piattaforma di Google Stadia. Secondo il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, Fortnite non è ...Tim Sweeney non ci sta, il CEO di Epic Games si scaglia contro Apple e Google per la gestione di App Store e Google Play Store: la tassazione fa male a tutti. NOTIZIA di Simone Pettine — 28/07/2020 Ti ...