F1, Gp di Monza a porte chiuse: come avere il rimborso biglietti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Saranno ben tre le gare di Formula Uno che si terranno in Italia: confermato il tradizionale appuntamento di Monza, previsto il 6 settembre, a cui si aggiungeranno quelli inediti del Mugello, una settimana dopo, e quello di Imola, che si terrà il 1° novembre. Non sarà però possibile per il pubblico essere presente sugli spalti … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

News_Auto_cars : F1: – Ufficiale Monza a porte chiuse — - Graftechweb : F1: – Ufficiale Monza a porte chiuse — - newseffe1 : F1: – Ufficiale Monza a porte chiuse — - Blocknotes6 : RT @quattroruote: Il Gran Premio d'Italia a #Monza si disputerà a porte chiuse, senza pubblico --> - GiorgioSivocci : RT @quattroruote: Il Gran Premio d'Italia a #Monza si disputerà a porte chiuse, senza pubblico --> -