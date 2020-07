Conte alla Camera attacca i revisionisti anti-Covid alla Salvini: “Grave parlare di atteggiamento liberticida” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Se non si condivide la necessità di prorogare lo stato di emergenza lo si dica in modo franco, ma non si attribuisca al governo e non si faccia confusione nella popolazione. Oggi leggendo alcune pagine e risposte sui social ho visto che c’è qualcuno che è stato convinto che la proroga dello stato di emergenza significhi tornare al lockdown, significhi misure più restrittive dal primo agosto, non è affatto così“. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non fa sconti sulle responsabilità delle opposizioni e sui “revisionisti” dell’emergenza Covid, nelle sue dichiarazioni in aula alla Camera sulla proroga dello stato di emergenza – che ... Leggi su lanotiziagiornale

