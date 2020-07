Consorzi rifiuti, continua la protesta: negato cibo ai lavoratori in agitazione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Niente panini né bevande. Il divieto è scattato nei confronti dei quattro dipendenti dei disciolti Consorzi rifiuti che ormai da ventiquattro ore occupano l’Aula consiliare di Palazzo Mosti. Questo pomeriggio il segretario della Filas Domenico Merolla è giunto presso la casa comunale con l’intenzione di portare generi alimentari ai manifestanti, ma quando stava per varcare la soglia a quanto pare è stato prontamente stoppato dalla Polizia Municipale che avrebbe consentito soltanto il passaggio di acqua e caffè. La situazione è divenuta sempre più difficile per i lavoratori, visto il caldo afoso di queste ore. La protesta, come noto, riguarda un bando di concorso per assunzioni presso ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : PALAZZO MOSTI, PROTESTA DEGLI EX LAVORATORI DEI CONSORZI RIFIUTI... - NTR24 : I lavoratori degli ex Consorzi Rifiuti occupano l’aula consiliare di Palazzo Mosti - TV7Benevento : DI MARIA INCONTRA FLAICA CUB PER I LAVORATORI DEI DISCIOLTI CONSORZI RIFIUTI... - zazoomblog : Consorzi rifiuti Amendola incontra Di Maria: a breve tavolo tecnico con Regione - #Consorzi #rifiuti #Amendola… -

Ultime Notizie dalla rete : Consorzi rifiuti Benevento, occupato il Comune: ex consorzi rifiuti: stallo nelle assunzioni Il Mattino "Servizio unico rifiuti: troppi dubbi"

"Il macro-gestore dei rifiuti non ci convince". Gli assessori Enrico Ghiselli (ambiente ed ecologia) e Andrea Mazzoni (rapporti con le partecipate) commentano con preoccupazione l’esito dell’assemblea ...

Diga Brugneto, Rancan (Lega) “In dirittura d’arrivo accordo con Regione Liguria”

ma anche sul tema dei rifiuti. “Colgo l’occasione – ha concluso Rancan – per ringraziare le associazioni agricole, il Consorzio di bonifica di Piacenza, la presidente della Provincia di Piacenza, ...

"Il macro-gestore dei rifiuti non ci convince". Gli assessori Enrico Ghiselli (ambiente ed ecologia) e Andrea Mazzoni (rapporti con le partecipate) commentano con preoccupazione l’esito dell’assemblea ...ma anche sul tema dei rifiuti. “Colgo l’occasione – ha concluso Rancan – per ringraziare le associazioni agricole, il Consorzio di bonifica di Piacenza, la presidente della Provincia di Piacenza, ...