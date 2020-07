Certo, c’è la pandemia, ma la Mostra di Venezia 2020 pare poco invitante (Di mercoledì 29 luglio 2020) Avevamo scritto “autarchica”, quando si sapeva soltanto del film d’apertura: “Lacci” di Daniele Luchetti, dal romanzo di Domenico Starnone. Il direttore Alberto Barbera ha precisato ieri in conferenza stampa che la Mostra di Venezia 2020 non lo sarà affatto. Vigenti le restrizioni di viaggio per i r Leggi su ilfoglio

ricpuglisi : C'è una questione di cui si parla pochissimo: il fatto che alcune/molte imprese in un certo settore abbiano probl… - Odyxeus59 : RT @mariansia___: probabilmente per denunciare un certo traffico di droga. Nei diciannove lunghi anni che sono trascorsi da quel momento,no… - razorback7851 : @AreRockNRolla C'è da dire che Ellie stessa si é trasformata in una sorta di Abby,e non posso nasconderti che il vi… - Oktoechos : @RobertoRenga Certo che l'autorevolezza dei Virologi ha sfiorato spesso la soluzione del 'canta che ti passa'. In q… - ovragain : RT @SerendipityNY_: Certo che se dovete basarvi su due like sui social per dire che li odia avete proprio capito tutto. Intanto ogni volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Certo c’è Libia, segnali contrastanti da Sarraj e Haftar su Sirte e Jufra Difesa e Sicurezza